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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Альбертом Батыршиным

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Альбертом Батыршиным

21:10, 26 апр 2023

В Стерлибашевском районе Башкортостана прошла церемония прощания с сержантом-контрактником Альбертом Батыршиным, погибшим в зоне проведения СВО. Информацию об этом передал на свой страничке в социальных сетях глава местной администрации Рустам Рахмангулов.


"Альберт Маратович был защитником Отечества по призванию и до последнего дня был верен воинской присяге. В Вооруженных силах Российской Федерации он служил с июля 2015 года. Во время спецоперации на Украине он выполнял боевые задачи так же грамотно и профессионально, как и на других участках", - написал руководитель района.
Военнослужащий был посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали родным.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлибашевский район спецоперация Погибшие на Украине
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