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В южных районах Башкирии с утра выпал снег (ВИДЕО)

В южных районах Башкирии с утра выпал снег (ВИДЕО)

14:12, 10 май 2023

Накануне в одном из районов Башкирии выпал снег. Погодный сюрприз очень удивил водителей, двигавшихся по трассе Баймак – Сибай, приславших видео, на котором видно, что свежевыпавший снег покрыл дороги и поля.

По информации республиканских синоптиков в регионе в среду, 10 мая, существенных осадков не ожидается. В то же время, в южных районах РБ могут пройти небольшие дожди и подует ветер восточных, северо-восточных направлений. Дневная температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, местами до +7 градусов тепла.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: погода
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