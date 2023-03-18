В Башкирии в выходные дни прогнозируются мокрый снег и плюсовая температура

08:54, 18 мар 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии дали прогноз погоды в регионе на выходные дни.



В субботу, 18 марта, в отдельных районах выпадет снег, по северу республики в течение дня - небольшой снег. Южный ветер сменится на северный, умеренный, временами - порывистый. Дневная температура составит от 0 до +5 градусов.







В воскресенье, 19 марта, будет в основном без осадков. В ночное время по юго-востоку ожидается кратковременный снег. Будет дуть умеренный ветер северо-восточных направлений. Температура воздуха ночью опустится до -3...-8 градусов по Цельсию, местами -13 градусов, в дневное время - от -3 до +2 градусов.

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