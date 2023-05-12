Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Выходные в Башкирии обещают быть теплыми

Выходные в Башкирии обещают быть теплыми

22:42, 12 май 2023

Гидрометцентр Башкирии сообщает, что в предстоящие выходные дни, 13 и 14 мая, ожидается потепление до +22 градусов.

Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах. Дневная температура воздуха составит плюс 17-22 градуса, в то время как ночью будет преобладать температура +4…+9° градусов. Местами по РБ возможны заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы.



По информации метеорологов, на данный момент над республикой преобладает область пониженного давления и атмосферных фронтов. Именно из-за этого на территории Башкортостана полили дожди. Обильные осадки повлияли на улучшение пожарной обстановки в южных районах.

Первые десять дней регион испытывал недостаток осадков, так как за этот период выпало лишь 10% обычной месячной нормы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Погода на выходные в Башкирии: 25 и 26 мая 2019 года немного потеплеет
Общество в Башкирии
Погода на выходные в Башкирии: 25 и 26 мая 2019 года немного потеплеет
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
В Башкирии ожидаются заморозки до -6°
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидаются заморозки до -6°
В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки до -3 градусов
Общество в Башкирии
В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки до -3 градусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: