Выходные в Башкирии обещают быть теплыми

22:42, 12 май 2023

Гидрометцентр Башкирии сообщает, что в предстоящие выходные дни, 13 и 14 мая, ожидается потепление до +22 градусов.



Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах. Дневная температура воздуха составит плюс 17-22 градуса, в то время как ночью будет преобладать температура +4…+9° градусов. Местами по РБ возможны заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы.







По информации метеорологов, на данный момент над республикой преобладает область пониженного давления и атмосферных фронтов. Именно из-за этого на территории Башкортостана полили дожди. Обильные осадки повлияли на улучшение пожарной обстановки в южных районах.



Первые десять дней регион испытывал недостаток осадков, так как за этот период выпало лишь 10% обычной месячной нормы.

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Автор: Семен Подгорный