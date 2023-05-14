В Башкирии на мусорную площадку выкинули гроб

16:50, 14 май 2023

Гнев и негодование жителей Башкирии вызвал инцидент с выброшенным на мусорную площадку гробом. Жуткий случай произошел на одной из улиц города Нефтекамска.



Свидетелем этого вопиющего поступка стал один из горожан, который запечатлел происходящее на фото и опубликовал в социальных сетях.



Автор поста подписал публикацию словами: "На Дорожной 19А в мусорку выкинули! Разве так можно? Там дети ходят!".



Пользователи, оставляя комментарии, отметили, что подобное может вызвать негативные эмоции не только у взрослых, но и у детей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети