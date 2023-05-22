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В России хотят ввести 6-дневную рабочую неделю

В России хотят ввести 6-дневную рабочую неделю

10:28, 22 май 2023

Ассоциация предпринимателей, нацеленное на развитие бизнеса в духе патриотизма, под названием "Аванти", обратилось к руководителю Министерства труда Антону Котякову с предложением о введении в России 6-дневной рабочей недели. Авторы документа, попавшего в распоряжение издания "Известия", отмечают, что до начала санкционной волны в 2014 году экономика РФ занимала одно из ведущих мест среди крупнейших экономик мира и динамично росла. Однако из-за введения ограничительных мер нагрузка на сектор экономики значительно возросла.



В документе говорится: "В настоящее время нашей финансово-экономической системе по-прежнему необходимы дополнительные инвестиции".

Авторы данной инициативы полагают, что 6-дневная рабочая неделя поможет укрепить экономику страны, достичь технологического и промышленного прорыва, обеспечить экономический суверенитет и уменьшить зависимость от иностранных институтов. В подтверждение своих слов, в ассоциации приводят пример Великой Отечественной войны, в годы которой "россияне трудились шесть и даже семь дней в неделю", а также упоминают практику ряда европейских и азиатских стран.


Следует отметить, что российские власти время от времени высказываются о сокращении рабочей недели. Наиболее часто встречается инициатива сокращения ее до четырех дней, однако в конце марта началось обсуждение сокращения рабочих часов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: работа занятость Минтруда
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