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В Башкирии глава района планирует снести незаконно установленные бани, сараи и туалеты

В Башкирии глава района планирует снести незаконно установленные бани, сараи и туалеты

11:39, 30 июн 2023

Динис Юсупов, глава Аскинского района Башкирии, намеревается отправить под снос незаконно построенные бани, сараи и туалеты. Информацию об этом он передал на своей личной страничке в соцсетях.



По словам руководителя муниципалитета, местные жители возводят несогласованные строения на территории рядом с МКД. Юсупов утверждает, что незаконные постройки врастают в траву, а вокруг них вырастают сорняки, достигающие человеческого роста.


– Вы часто обращаетесь ко мне с просьбой о создании комфортной среды возле многоквартирных домов, в которых проживаете, но при этом ничего не предпринимаете, чтобы благоустроить окружающую территорию – вы не заключаете договора на обслуживание с управляющей компанией и не берете на себя инициативу по поддержанию порядка, – написал чиновник жителям Аскинского района через социальные сети.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Диниса Юсупова
Теги: Аскинский район Динис Юсупов
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