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В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Фиданом Гиззатовым

В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Фиданом Гиззатовым

Во вторник, 26 декабря, в Башкирии состоялись похороны участника специальной военной операции рядового Фидана Гиззатова, уроженца села Старые Казанчи. Об этом на своей личной страничке в социальных сетях сообщил глава Аскинского района Д. Юсупов.

По словам руководителя администрации, Фидан был добрым, отзывчивым и всегда готовым прийти на помощь молодым человеком. Также глава Аскинского района отметил, что погибший очень любил свою семью.

Рядовой Гиззатов служил в должности командира отделения роты в зоне проведения спецоперации. Он погиб при исполнении обязанностей военной службы в октябре текущего года. У Фидана Гиззатова остались мать, брат и сёстры.

В завершение Динис Юсупов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца, а также отметил, что скорбит вместе с ними.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Аскинский район спецоперация Погибшие на Украине
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