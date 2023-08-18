В Башкирии на выходных похолодает до +7 градусов

23:28, 18 авг 2023

Согласно прогнозам специалистов Башгидрометцентра, в предстоящие выходные в Башкортостане ожидается значительное понижение температуры. Это изменение погоды обусловлено приближением холодного атмосферного фронта с севера.

В субботу, 19 августа, смена воздушных масс принесет с собой ветреную погоду, с порывами до 15-20 м/с. В ряде районов возможны грозовые дожди и выпадение града.

В воскресенье, 20 августа, температура воздуха днем поднимется до +20…+25 градусов, в то время как ночью ожидается похолодание до +12…+17 градусов. На севере республики термометры покажут значения до +7 градусов.

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Автор: Семен Подгорный