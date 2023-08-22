В Башкирии ожидается понижение температуры
08:32, 22 авг 2023
Специалисты Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды на ближайшие 2 дня в регионе.
Сегодня, 22 августа, в ряде районов Башкортостана ожидаются кратковременные осадки. Умеренный ветер подует с северо-запада и запада. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов, по северу и в горных районах температура может упасть до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.
По предварительным данным завтра в среду, 23 августа, характер погоды в РБ существенно не изменится.
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Автор: Семен Подгорный
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