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В Башкирии ожидается понижение температуры

В Башкирии ожидается понижение температуры

08:32, 22 авг 2023

Специалисты Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды на ближайшие 2 дня в регионе.

Сегодня, 22 августа, в ряде районов Башкортостана ожидаются кратковременные осадки. Умеренный ветер подует с северо-запада и запада. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов, по северу и в горных районах температура может упасть до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

По предварительным данным завтра в среду, 23 августа, характер погоды в РБ существенно не изменится.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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