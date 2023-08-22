В Башкирии ожидается понижение температуры

08:32, 22 авг 2023

Специалисты Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды на ближайшие 2 дня в регионе.

Сегодня, 22 августа, в ряде районов Башкортостана ожидаются кратковременные осадки. Умеренный ветер подует с северо-запада и запада. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов, по северу и в горных районах температура может упасть до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

По предварительным данным завтра в среду, 23 августа, характер погоды в РБ существенно не изменится.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный