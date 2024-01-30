В Госдуме предложили сожительниц погибших участников СВО признать женами

В Государственную Думу Российской Федерации был внесён законопроект, направленный на защиту прав граждан, состоящих в незарегистрированном браке с военнослужащими — участниками специальной военной операции.

Согласно данной законодательной инициативе, предлагается предоставить возможность признавать сожительствующих лиц супругами погибшего или пропавшего без вести военнослужащего, если ранее их отношения юридически не были оформлены.

Как отметил депутат Павел Крашенинников, нередки случаи, когда пара, имеющая общих детей и ведущая совместное хозяйство, по разным причинам не регистрирует брак официально. Однако фактически такие люди составляют полноценную семью. И в случае гибели кормильца эта семья может оказаться в уязвимом положении, лишившись социальных гарантий и правовой защиты.

Для подтверждения факта нахождения в фактических брачных отношениях с военнослужащим — участником СВО, согласно законопроекту, необходимо будет доказать совместное проживание в течение как минимум трёх лет или как минимум одного года при наличии общего ребёнка.

Как подчеркнул Павел Крашенинников, установление в судебном порядке факта брачных отношений даст право «гражданской жене» или «гражданскому мужу» военнослужащего на наследование, а также обеспечит доступ к социальным льготам наравне с официальными супругами.

Такой подход призван защитить права и интересы членов семей военнослужащих — участников СВО, в том числе обеспечить финансовую поддержку государства в случае гибели кормильца.

Автор: Семен Подгорный