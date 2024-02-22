Стали известны новые даты выплат детских пособий

09:03, 22 фев 2024

В ближайшее время в России ожидается выплата нескольких видов детских пособий.

В частности, 3 числа каждого месяца на карту «Мир» обычно поступают единое пособие на детей в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Однако учитывая, что в марте 3 число выпадает на воскресенье, данные выплаты поступят получателям досрочно.

Кроме того, 5 марта ожидается перечисление ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей в возрасте до трех лет. Эта выплата также будет произведена на карту «Мир».

Еще одна регулярная выплата — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей — обычно производится 8 числа каждого месяца. Однако в марте в связи с праздничным днем данное пособие также будет выплачено получателям заблаговременно.

Наконец, для граждан, выбравших в качестве способа доставки пособий Почту России, выплаты осуществляются с 1-го по 25-е число каждого месяца в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru