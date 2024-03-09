В Уфе артисты Тухватуллин и Карачурина стали жертвами сатанистов - видео
22:32, 09 мар 2024
Известная пара артистов Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина пережили шокирующий инцидент во время гастролей в Уфе.
Гастрольный тур - это всегда волнение, смешанное с предвкушением встречи с публикой. Но на этот раз триумфальное шествие звездного дуэта по сценам башкирской столицы омрачилось актом вандализма, превратившим их гримерную в жуткую картину хулиганских выходок.
В канун заключительного концерта во Дворце молодежи Тухватуллин и Карачурина обнаружили, что в их гримерных комнатах побывали незваные гости. Помещения были изуродованы злонамеренными рисунками: на зеркалах красовались зловещие черепа, а комната была буквально утыкана иголками. Но самым тревожным стало исчезновение личных вещей и музыкальных инструментов артистов.
Звездная пара тут же обратилась в правоохранительные органы. Несмотря на потрясение, они решили не отменять выступление.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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