Эстрадные исполнители Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина провели никах
22:07, 17 апр 2023
Популярные артисты эстрады из Башкортостана Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина провели мусульманский обряд бракосочетания никах. Информацию об этом певцы сообщили на своих личных страничках в социальных сетях в понедельник, 17 апреля.
Накануне Ришат поделился историей знакомства с Алией. Оказалось, что их встреча произошла примерно 7-8 лет назад. По словам самой Алии, в первый раз она встретила своего любимого человека в клубе. Месяц назад, в марте, исполнитель попросил руки своей девушки.
- День нашей свадьбы! – опубликовала пост Алия. - Самый ответственный, самый первый наш общий праздник!
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ришат Тухватуллин | OFFICIAL / Vk.com
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