Весенний призыв – 2024 в России: электронные повестки и жесткие ограничения

21:31, 19 мар 2024

В преддверии грядущего весеннего призыва российские власти вновь готовятся использовать электронные повестки для оповещения призывников. Об этом накануне заявил Андрей Картаполов, председатель комитета Государственной Думы по обороне. Согласно его словам, цифровые уведомления будут рассылаться наряду с традиционными бумажными повестками в период с 1 апреля по 15 июля.

Картаполов подчеркнул, что практика использования электронных повесток уже была опробована во время осеннего призыва 2023 года. На этот раз данный механизм будет задействован в полной мере, хотя бумажные аналоги по-прежнему останутся основным способом оповещения призывников.

Стоит отметить, что внедрение цифровых повесток стало возможным благодаря принятию соответствующего закона весной 2023 года. Он был подписан президентом Владимиром Путиным и юридически приравнял электронные уведомления к бумажным версиям. Согласно новым правилам, цифровые повестки считаются врученными сразу после их размещения в специальном реестре, а отправленные по почте — с момента доставки адресату.

В то же время депутат Картаполов развеял опасения о возможной отправке срочников в зону боевых действий на Украине. «Естественно, этого не произойдет,» — заверил он журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

Примечательно, что для уклонистов, проигнорировавших повестку, предусмотрен целый ряд серьезных ограничений. Им будет запрещено покидать пределы страны, открывать индивидуальное предпринимательство, регистрировать права на недвижимость или транспортные средства, а также заключать кредитные договоры. Кроме того, в случае неявки в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, призывника ждет штраф до 30 тысяч рублей.

Автор: Вадим Рудаков