Масочный режим возвращается? Уфимцев напугали странные объявления

11:10, 28 мар 2024

«Ехала вечером на 207-й маршрутке, как вдруг из динамиков раздался призыв находиться в маршрутке исключительно в маске и перчатках, - поделилась горожанка. - Это действительно вызвало у меня оторопь и недоумение. Казалось, время повернулось вспять».

В минувший вторник, 26 марта, обычная поездка в маршрутке обернулась для местных жителей небольшим потрясением. По словам уфимки, во время движения автобуса по маршруту №207 пассажиров попросили надеть защитные маски и перчатки.

Прокомментировать инцидент попросили в Управлении транспорта и связи администрации Уфы. Оттуда последовало разъяснение, что произошедшее стало результатом технического недоразумения.

«На частном маршруте №207 по ошибке продолжает озвучиваться устаревшее объявление о масочном режиме, оно осталось в системе с периода действия соответствующих ограничений», - пояснили в управлении.

Автор: Семен Подгорный