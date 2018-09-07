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    В Башкирии проголосовали 523 тысячи избирателей

    slavin Сегодня, 14:3248
    В Башкирии проголосовали 523 тысячи избирателей
    В Центризбиркоме республики озвучены данные по состоянию на 12 часов.

    По словам секретаря ЦИК РБ Марины Долматовой, проголосовали свыше 523 тысяч избирателей, что составляет 17,35% от числа включенных в списки для голосования жителей Башкирии.

    В городах республики без Уфы явка составила 11,3%, в столице Башкирии — 8,24%. За аналогичное время на мартовских выборах 2018 года проголосовали 29,6% жителей региона. Об этом Марина Долматова сообщила на прошедшем в ЦИК РБ брифинге.

    Наиболее активно голосуют жители районов. Так, по состоянию на 12.00 явка составила 23,98 процента.
    Источник: https://proural.info/
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