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В Башкирии стали известны результаты голосования по поправкам в Конституцию

В Башкирии стали известны результаты голосования по поправкам в Конституцию

| 02 июл 2020 | 09:57

В Башкортостане явка по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации составила — 90,83% от числа включенных в списки участников голосования. Об этом сегодня на брифинге в Центризбиркоме республики сообщила глава ЦИК РБ Илона Макаренко.



По данным Центральной избирательной комиссии региона на 09 часов утра по уфимскому времени, в Уфе активность составила 86,85%. Средняя цифра по городам региона – 88,28%. Средняя по районам – 93,73%.

«За» принятие поправок проголосовали – 88,68% — 2 млн 448 тыс 685 чел. В Уфе – 83%. По городам Башкортостана — 86,73%, по районам 91,95%.

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«Против» поправок высказались — 10,6% жителей республики или 292 тысячи 701 чел. В Уфе эта цифра составила — 15,99%, по городам региона — 12,65%, по районам – 7,43%.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

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