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В Башкирии стали известны результаты голосования по поправкам в Конституцию
| 02 июл 2020 | 09:57
В Башкортостане явка по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации составила — 90,83% от числа включенных в списки участников голосования. Об этом сегодня на брифинге в Центризбиркоме республики сообщила глава ЦИК РБ Илона Макаренко.
По данным Центральной избирательной комиссии региона на 09 часов утра по уфимскому времени, в Уфе активность составила 86,85%. Средняя цифра по городам региона – 88,28%. Средняя по районам – 93,73%.
«За» принятие поправок проголосовали – 88,68% — 2 млн 448 тыс 685 чел. В Уфе – 83%. По городам Башкортостана — 86,73%, по районам 91,95%.