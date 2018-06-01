В Туймазинском районе сотрудники школы закрытого типа встали на защиту директора

Коллектив Серафимовской школы закрытого типа для детей с общественно опасным поведением написал письмо Рустэму Хамитову, в котором просит разобраться с увольнением их руководителя, который проработал в учебном заведении 20 лет.
Образцовая школа для очень трудных подростков находится в Туймазинском районе республики. По словам учителей, за 20 лет, пока ею руководил Рашит Аднагулов учебное заведение стало одним из лучших в России.
— Из «закрытого» учреждения, которое воспринималось как место отбытия наказания несовершеннолетних, он сумел создать школу с хорошими кадетскими традициями. Одним из главных показателем комфортности пребывания детей является то, что ежегодно более 60% выпускников пишут ходатайства о продлении срока пребывания. С 2011 года не было ни одного факта побега, — написано в письме
Испугались суда
Однако этим летом все изменилось. Двое подростков, которые совсем недавно поступили в школу, сбежали и оговорили сотрудников учебного заведения, рассказав, что их били. Истинная же причина в другом, ребята просто испугались предстоящего суда и решили, таким образом, его избежать. Ребят нашли, они признались, что их никто не бил, директора вызвали в Минобразование Башкирии.
Устроили разнос и предложили уволиться.
После ЧП директора школы Рашита Аднагулова срочно вызвали к Министру образования РБ
— Мне сообщили, что по этому делу, пришло письмо от прокуратуры, от Миланы Скоробогатовой и т.д. Как раз в этот промежуток времени проверили бухгалтерскую отчётность и выговор дали, там по мелочи, кредиторка и т.д. На каждый их вопрос было объяснение. Но они все в кучу свалили и сказали, чтобы я писал заявление или меня просто уволят по статье, — рассказывает Рашит Аднагулов.
По словам экс-директора Серафимовской школы побег подростков – это было всего лишь повод. Всему виной четкая позиция руководителя, который был против оптимизации, отстаивал каждого своего сотрудника.
— Не давал оптимизировать школу. Из-за ее специфичности, не разрешал сократить тракториста, прачку, которая носки шьёт, поваров, которые готовят для детей. Постоянно вычеркивали у меня психолога, зубного врача. Заставляли штатку переделывать, я не соглашался. Детей становится больше, а финансирования меньше. На данный момент у нас 69 детей, а бывает под 90 – именно столько детей было весь учебный год, — отметил экс-руководитель школы.
Коллектив просит восстановить директора в должности
В обращении коллектива говорится, что директор не просто хороший сотрудник, а еще и депутат местного сельсовета.
—Сотрудники могут обратиться к нему с любой просьбой, последние пять лет он является депутатом местного собрания, пользуется заслуженным авторитетом и уважением жителей села Серафимовский,- отмечают люди в письме.
Редакция proural обратилась за комментарием к Уполномоченному по правам ребенка в РБ Милане Скоробогатовой. Однако она предпочла не комментировать ситуацию. Также был отправлен запрос в Министерство образования РБ.
Источник: https://proural.info/
Образцовая школа для очень трудных подростков находится в Туймазинском районе республики. По словам учителей, за 20 лет, пока ею руководил Рашит Аднагулов учебное заведение стало одним из лучших в России.
— Из «закрытого» учреждения, которое воспринималось как место отбытия наказания несовершеннолетних, он сумел создать школу с хорошими кадетскими традициями. Одним из главных показателем комфортности пребывания детей является то, что ежегодно более 60% выпускников пишут ходатайства о продлении срока пребывания. С 2011 года не было ни одного факта побега, — написано в письме
Испугались суда
Однако этим летом все изменилось. Двое подростков, которые совсем недавно поступили в школу, сбежали и оговорили сотрудников учебного заведения, рассказав, что их били. Истинная же причина в другом, ребята просто испугались предстоящего суда и решили, таким образом, его избежать. Ребят нашли, они признались, что их никто не бил, директора вызвали в Минобразование Башкирии.
Устроили разнос и предложили уволиться.
После ЧП директора школы Рашита Аднагулова срочно вызвали к Министру образования РБ
— Мне сообщили, что по этому делу, пришло письмо от прокуратуры, от Миланы Скоробогатовой и т.д. Как раз в этот промежуток времени проверили бухгалтерскую отчётность и выговор дали, там по мелочи, кредиторка и т.д. На каждый их вопрос было объяснение. Но они все в кучу свалили и сказали, чтобы я писал заявление или меня просто уволят по статье, — рассказывает Рашит Аднагулов.
По словам экс-директора Серафимовской школы побег подростков – это было всего лишь повод. Всему виной четкая позиция руководителя, который был против оптимизации, отстаивал каждого своего сотрудника.
— Не давал оптимизировать школу. Из-за ее специфичности, не разрешал сократить тракториста, прачку, которая носки шьёт, поваров, которые готовят для детей. Постоянно вычеркивали у меня психолога, зубного врача. Заставляли штатку переделывать, я не соглашался. Детей становится больше, а финансирования меньше. На данный момент у нас 69 детей, а бывает под 90 – именно столько детей было весь учебный год, — отметил экс-руководитель школы.
Коллектив просит восстановить директора в должности
В обращении коллектива говорится, что директор не просто хороший сотрудник, а еще и депутат местного сельсовета.
—Сотрудники могут обратиться к нему с любой просьбой, последние пять лет он является депутатом местного собрания, пользуется заслуженным авторитетом и уважением жителей села Серафимовский,- отмечают люди в письме.
Редакция proural обратилась за комментарием к Уполномоченному по правам ребенка в РБ Милане Скоробогатовой. Однако она предпочла не комментировать ситуацию. Также был отправлен запрос в Министерство образования РБ.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Туймазинский район