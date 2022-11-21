В Туймазинском районе Башкирии пропал 16-летний Марсель Галиакберов
11:28, 21 ноя 2022
В Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего Марселя Галиакберова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
24 октября подросток ушел с территории Серафимовской специальной школы закрытого типа на улице Дзержинского в Туймазинском районе. Подросток прописан в Уфе. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см., среднего телосложения. Был одет в черную олимпийку с капюшоном, брюки спортивные темного цвета и темные осенние туфли.
Если вы располагаете сведениями о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефонам: +7(34782)7-20-97, +7(34782)5-21-02.