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В Туймазинском районе Башкирии пропал 16-летний Марсель Галиакберов

В Туймазинском районе Башкирии пропал 16-летний Марсель Галиакберов

11:28, 21 ноя 2022

В Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего Марселя Галиакберова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

24 октября подросток ушел с территории Серафимовской специальной школы закрытого типа на улице Дзержинского в Туймазинском районе. Подросток прописан в Уфе. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см., среднего телосложения. Был одет в черную олимпийку с капюшоном, брюки спортивные темного цвета и темные осенние туфли.

Если вы располагаете сведениями о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефонам: +7(34782)7-20-97, +7(34782)5-21-02.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазах сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в подвале.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия поиск
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