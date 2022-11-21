В Туймазинском районе Башкирии пропал 16-летний Марсель Галиакберов

11:28, 21 ноя 2022

В Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего Марселя Галиакберова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.



24 октября подросток ушел с территории Серафимовской специальной школы закрытого типа на улице Дзержинского в Туймазинском районе. Подросток прописан в Уфе. В настоящее время его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 175 см., среднего телосложения. Был одет в черную олимпийку с капюшоном, брюки спортивные темного цвета и темные осенние туфли.



Если вы располагаете сведениями о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефонам: +7(34782)7-20-97, +7(34782)5-21-02.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазах сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в подвале.



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Фото: МВД по РБ