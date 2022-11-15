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В Туймазах сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в подвале

В Туймазах сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в подвале

14:00, 15 ноя 2022

В Туймазах сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в подвале недостроенного дома.



В пресс-службе ФСБ Башкирии сообщили, что организаторы лаборатории устроили ее в подвальном помещении недостроенного дома. Преступники создавали синтетический наркотик из его заранее приобретенных частей.

Помимо запрещенного вещества и его прекурсоров в лаборатории оперативники обнаружили предметы и расходники для упаковки наркотиков. Всего до задержания наркодельцы успели изготовить более 21,3 кг наркотика – это почти 950 доз отравы. Также в лаборатории нашли 10 кг наркотиков растительного происхождения. Общая стоимость найденных запрещенных веществ составляет 83 миллиона рублей.


Продавцы наркотиков использовали скрытные методы продаж. Отравы оставляли в тайниках, а оплату за нее получали на криптокошелек. Тем не менее, это не помогло им уйти от пристального внимания ФСБ. По факту сбыта наркотиков группой лиц в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Хозяев лаборатории задержали.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ФСБ
Теги: Туймазы Туймазинский район ФСБ нарколаборатория
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