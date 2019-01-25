Жители Сибая потребовали застраховать их жизни, уволить мэра и чиновников города
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Документ с требованием в соцсетях разместила активистка из Сибая Альфия Узянбаева. Вместе с инициативной группой граждан они провели сход, в рамках которого жители города потребовали нормализовать экологическую обстановку в Сибае, застраховать их жизни от ЧС, отправить в отставку сразу нескольких чиновников и мэра Сибая в связи с утратой доверия, а также вернуть в собственность республики части металлургического комбината. Документ они передали в приемную администрации Сибая.
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Напомним, что уже несколько месяцев столица башкирского Зауралья находится на гране экологической катастрофы из-за выбросов диоксида серы из местного заброшенного карьера. Недавно на едкий воздух начали жаловаться жители соседней Челябинской области.
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