Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Сибая потребовали застраховать их жизни, уволить мэра и чиновников города

Жители Сибая потребовали застраховать их жизни, уволить мэра и чиновников города

Добавлено: 25.01.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество
Теги: Сибай
Комментарии (0)
Жители Сибая потребовали застраховать их жизни, уволить мэра и чиновников города

Документ с требованием в соцсетях разместила активистка из Сибая Альфия Узянбаева. Вместе с инициативной группой граждан они провели сход, в рамках которого жители города потребовали нормализовать экологическую обстановку в Сибае, застраховать их жизни от ЧС, отправить в отставку сразу нескольких чиновников и мэра Сибая в связи с утратой доверия, а также вернуть в собственность республики части металлургического комбината. Документ они передали в приемную администрации Сибая.

Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой

Читайте также:

Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой
Стоит отметить, что часть требований Радий Хабиров выполнить не сможет — формально, обладая статусом врио, он не имеет права отправить членов правительства или иных чиновников в отставку.

Напомним, что уже несколько месяцев столица башкирского Зауралья находится на гране экологической катастрофы из-за выбросов диоксида серы из местного заброшенного карьера. Недавно на едкий воздух начали жаловаться жители соседней Челябинской области.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Радия Хабирова задело отношение пользователей интернета к новости об отправке 500 детей из Сибая в Крым
Политика
Радия Хабирова задело отношение пользователей интернета к новости об отправке 500 детей из Сибая в Крым
В Сибае возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха
Происшествия
В Сибае возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха
Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
Происшествия
Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
Медучреждения Сибая приведены в режим повышенной готовности
Политика
Медучреждения Сибая приведены в режим повышенной готовности
Ребята из Сибая связали для деревьев города разноцветные шарфы
Это интересно
Ребята из Сибая связали для деревьев города разноцветные шарфы
Жители Сибая второй день жалуются на едкий смог, стоящий над городом
Происшествия
Жители Сибая второй день жалуются на едкий смог, стоящий над городом
В Сибае мужчина железной трубой до смерти избил знакомого
Происшествия
В Сибае мужчина железной трубой до смерти избил знакомого
Жители Сибая всю ночь тушили свалку
Происшествия
Жители Сибая всю ночь тушили свалку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: