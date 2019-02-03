В Сибае начата экстренная эвакуация жителей в пункты временного размещения

Экологи зафиксировали превышение ПДК по диоксиду серы на улице Старательской в Сибае. Из зоны загазованности организован вывоз людей в пункты временного размещения. Об этом сообщает администрация Сибая.



Сотрудниками МЧС в данный момент проводится подворовой обход населения. Администрация Сибая со своей стороны обеспечивает доставку горожан до пунктов временного размещения автобусами. Всего их подготовлено семь, сообщает Новости Башкирии сегодня Напомним, в ноябре прошлого года от жителей города стали поступать жалобы на сильную загазованность. Причиной этому стало превышение уровня диоксида серы в местном карьере. Он выделялся при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды. Ситуацию под свой контроль взял лично Радий Хабиров. Он распорядился отправить детей из 200-метровой зоны на отдых в Крым, на протяжении 40 дней карьер будет подтапливаться. Администрацией Сибая организован ежедневный брифинг по экологической ситуации в соцсетях для населения.