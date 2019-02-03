Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Сибае начата экстренная эвакуация жителей в пункты временного размещения

В Сибае начата экстренная эвакуация жителей в пункты временного размещения

Добавлено: 03.02.19
Просмотров: 157
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
Комментарии (0)
В Сибае начата экстренная эвакуация жителей в пункты временного размещения

Экологи зафиксировали превышение ПДК по диоксиду серы на улице Старательской в Сибае. Из зоны загазованности организован вывоз людей в пункты временного размещения. Об этом сообщает администрация Сибая.

В Сибае \

Читайте также:

В Сибае \"мокрую консервацию\" карьера планируют завершить к 20 марта
Сотрудниками МЧС в данный момент проводится подворовой обход населения. Администрация Сибая со своей стороны обеспечивает доставку горожан до пунктов временного размещения автобусами. Всего их подготовлено семь, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Напомним, в ноябре прошлого года от жителей города стали поступать жалобы на сильную загазованность. Причиной этому стало превышение уровня диоксида серы в местном карьере. Он выделялся при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды. Ситуацию под свой контроль взял лично Радий Хабиров. Он распорядился отправить детей из 200-метровой зоны на отдых в Крым, на протяжении 40 дней карьер будет подтапливаться. Администрацией Сибая организован ежедневный брифинг по экологической ситуации в соцсетях для населения.

Читайте также: из карьера в Сибае предлагают сделать отель 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Башкирии определили, кто из детей в Сибае получит путевки в санатории
Здравоохранение
В Башкирии определили, кто из детей в Сибае получит путевки в санатории
В Сибае дети вынуждены играть на улице в противогазах
Происшествия
В Сибае дети вынуждены играть на улице в противогазах
Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой
Происшествия
Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой
В Сибае возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха
Происшествия
В Сибае возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха
В Сибае произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ
Общество
В Сибае произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ
Шахтерам в Сибае выдали средства индивидуальной защиты
Происшествия
Шахтерам в Сибае выдали средства индивидуальной защиты
В Башкирии около ста пожарных ликвидируют причину смога в Сибае
Происшествия
В Башкирии около ста пожарных ликвидируют причину смога в Сибае
Причина смога над Сибаем была очевидна с самого начала
Происшествия
Причина смога над Сибаем была очевидна с самого начала
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: