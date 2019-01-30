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Из карьера в Сибае предлагают сделать отель

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 69
Рубрика: Общество
Теги: Сибай
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Из карьера в Сибае предлагают сделать отель

Предприниматель и общественник Артур Идельбаев предложил устроить на месте сибайского карьера зону отдыха — построить там отель и создать каскад водопадов. На идею уфимца натолкнул опыт Китая. 

— Сибайский карьер можно превратить в роскошный отель с водопадом. Именно так поступают китайцы. На одном из заброшенных карьеров там сейчас идут работы по строительству отеля с водопадом и вот такой вот зоной отдыха, — рассказал Идельбаев у себя на странице в Facebook. — Если мы сделаем так же, то Сибай из зоны бедствия превратиться в самый популярный центр туризма во всем Зауралье и не только.

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