Из карьера в Сибае предлагают сделать отель

Предприниматель и общественник Артур Идельбаев предложил устроить на месте сибайского карьера зону отдыха — построить там отель и создать каскад водопадов. На идею уфимца натолкнул опыт Китая.



— Сибайский карьер можно превратить в роскошный отель с водопадом. Именно так поступают китайцы. На одном из заброшенных карьеров там сейчас идут работы по строительству отеля с водопадом и вот такой вот зоной отдыха, — рассказал Идельбаев у себя на странице в Facebook. — Если мы сделаем так же, то Сибай из зоны бедствия превратиться в самый популярный центр туризма во всем Зауралье и не только.



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