В Башкирии нашли тело мужчины, выпавшего 5 месяцев назад за борт теплохода
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В Башкирии завершились поиски 55-летнего Леонида Самойлова. Поиски велись с 23 ноября прошлого года. Мужчина упал с теплохода в воду, сообщает сайт Newsbash.ru.
На протяжении нескольких дней водолазы исследовали местность, однако все было безуспешно. Отыскать тело удалось лишь весной.
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