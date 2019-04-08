В Башкирии нашли тело мужчины, выпавшего 5 месяцев назад за борт теплохода

В Башкирии завершились поиски 55-летнего Леонида Самойлова. Поиски велись с 23 ноября прошлого года. Мужчина упал с теплохода в воду, сообщает сайт Newsbash.ru.



Леонид работал электриком и в момент пропажи находится на рабочем месте. По предварительной версии, он упал с теплохода в воду в районе Исмаиловского затона. Близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.На протяжении нескольких дней водолазы исследовали местность, однако все было безуспешно. Отыскать тело удалось лишь весной.