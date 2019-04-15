В Уфе порывом ветра снесло павильон остановки "Улица Бакалинская"
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В воскресенье, 14 апреля, в Уфе из-за сильного ветра опрокинулась остановка "Улица Бакалинская". К счастью, ни внутри конструкции, ни позади нее, никого не было и обошлось без пострадавших, сообщает сайт Newsbash.ru.
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