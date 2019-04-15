В Уфе порывом ветра снесло павильон остановки "Улица Бакалинская"

В воскресенье, 14 апреля, в Уфе из-за сильного ветра опрокинулась остановка "Улица Бакалинская". К счастью, ни внутри конструкции, ни позади нее, никого не было и обошлось без пострадавших, сообщает сайт Newsbash.ru.



Слегка была задета припаркованная рядом легковушка. Конечно, шквалистый ветер сделал свое дело. Однако уфимцы, ожидающие рядом общественный транспорт, уверяют, что каркас остановки не был закреплен должным образом.Читайте также: в Уфе два школьника посещали наркопритон