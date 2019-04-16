В Уфе частный психотерапевт изнасиловал несовершеннолетнюю пациентку
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53-летний профессор-психотерапевт из Уфы обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, повлекших тяжкий вред здоровью. Потерпевшей является его 16-летняя пациентка, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Сколько еще детей? Нам же неизвестно. Я до сих пор несу последствия всего того, что произошло с ней. Я привела ему дочь лечить, а он просто добил. Добил и убил», - говорит мать пострадавшей.По словам потерпевших, после возбуждения уголовного дела мужчину отстранили от работы в клинике БГМУ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и организовал частный прием пациентов.
Слушание по делу проходит в закрытом судебном заседании.
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