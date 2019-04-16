В Уфе частный психотерапевт изнасиловал несовершеннолетнюю пациентку

53-летний профессор-психотерапевт из Уфы обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, повлекших тяжкий вред здоровью. Потерпевшей является его 16-летняя пациентка, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Сколько еще детей? Нам же неизвестно. Я до сих пор несу последствия всего того, что произошло с ней. Я привела ему дочь лечить, а он просто добил. Добил и убил», - говорит мать пострадавшей.

Подростка привели к обвиняемому родители. Девочка страдала депрессией и ей была необходима помощь специалиста. Уточняется, что насилие началось на первом же личном приёме. Причинение тяжкого вреда здоровью пациентки подтвердила психолого-психиатрическая экспертиза.По словам потерпевших, после возбуждения уголовного дела мужчину отстранили от работы в клинике БГМУ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и организовал частный прием пациентов.Слушание по делу проходит в закрытом судебном заседании.