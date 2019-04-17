Знаменитого журналиста и писателя Дмитрия Быкова увезли в уфимскую реанимацию

Знаменитый журналист и писатель Дмитрий Быков на своем опыте оценит региональное здравоохранение. Все дело в том, что за пару часов до его лекции в рамках тура авторского проекта «Прямая речь», мужчине стало плохо. Его увезли в одну из городских больниц. Состояние Дмитрия Быкова пока остается неизвестным. Журналист находится в реанимации, сообщает сайт Newsbash.ru.



Представители писателя были вынуждены отменить выступление. Об этом они заявили в группе встречи в социальной сети. По их признанию, сейчас организаторы разбираются с особой процедурой – возвратом денежных средств за купленные билеты.

— Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание, — говорится в их послании.

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