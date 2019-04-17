Стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова

В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в кому — у него отек мозга. Состояние очень тяжелое, сообщает сайт Newsbash.ru.



51-летний публицист ("ЖД", "Июнь") и литературовед был в Уфе, должен был выступать с лекцией. Там писателю резко стало плохо. Его увезли в больницу: сахарный диабет, гипертония, переутомление.Врачи созвали консилиум и решили в Москву писателя пока не везти, вечером соберутся еще раз. Сейчас он на искусственной вентиляции легких.Первичный диагноз Дмитрия Быкова — энцефалопатия. Писателю стало плохо еще на подлете к Уфе.Сигнал о помощи поступил с борта лайнера вчера в 12:33. Но приземлился он только через полчаса — там его ждала машина скорой помощи. Потом публициста передали врачам, в 13:13 его забрала машина скорой.Получается, Быкову не оказывали помощь почти 40 минут. К врачам он попал в возбужденном состоянии, размахивая руками. ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек. После Быкова отправили в больницуПочему Быкову так долго не оказывали помощь? Бортпроводники решили, что писатель пьян.Проблемы со здоровьем у Дмитрия были еще в Екатеринбурге — оттуда он вылетел в Уфу. От медицинской помощи Быков отказался, и на высоте в 10 тысяч метров ему стало гораздо хуже — писателя начало рвать.Командир судна подумал, что он выпил, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску.Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лег в проходе.