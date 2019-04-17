Стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова
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В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в кому — у него отек мозга. Состояние очень тяжелое, сообщает сайт Newsbash.ru.
Врачи созвали консилиум и решили в Москву писателя пока не везти, вечером соберутся еще раз. Сейчас он на искусственной вентиляции легких.
Первичный диагноз Дмитрия Быкова — энцефалопатия. Писателю стало плохо еще на подлете к Уфе.
Сигнал о помощи поступил с борта лайнера вчера в 12:33. Но приземлился он только через полчаса — там его ждала машина скорой помощи. Потом публициста передали врачам, в 13:13 его забрала машина скорой.
Получается, Быкову не оказывали помощь почти 40 минут. К врачам он попал в возбужденном состоянии, размахивая руками. ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек. После Быкова отправили в больницу
Почему Быкову так долго не оказывали помощь? Бортпроводники решили, что писатель пьян.
Проблемы со здоровьем у Дмитрия были еще в Екатеринбурге — оттуда он вылетел в Уфу. От медицинской помощи Быков отказался, и на высоте в 10 тысяч метров ему стало гораздо хуже — писателя начало рвать.
Командир судна подумал, что он выпил, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску.
Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лег в проходе.
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