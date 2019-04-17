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Стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова

Добавлено: 17.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова

В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в кому — у него отек мозга. Состояние очень тяжелое, сообщает сайт Newsbash.ru.  

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51-летний публицист ("ЖД", "Июнь") и литературовед был в Уфе, должен был выступать с лекцией. Там писателю резко стало плохо. Его увезли в больницу: сахарный диабет, гипертония, переутомление. 

Врачи созвали консилиум и решили в Москву писателя пока не везти, вечером соберутся еще раз. Сейчас он на искусственной вентиляции легких.

Первичный диагноз Дмитрия Быкова — энцефалопатия. Писателю стало плохо еще на подлете к Уфе.

Сигнал о помощи поступил с борта лайнера вчера в 12:33. Но приземлился он только через полчаса — там его ждала машина скорой помощи. Потом публициста передали врачам, в 13:13 его забрала машина скорой. 

Получается, Быкову не оказывали помощь почти 40 минут. К врачам он попал в возбужденном состоянии, размахивая руками. ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек. После Быкова отправили в больницу

Почему Быкову так долго не оказывали помощь? Бортпроводники решили, что писатель пьян.

Проблемы со здоровьем у Дмитрия были еще в Екатеринбурге — оттуда он вылетел в Уфу. От медицинской помощи Быков отказался, и на высоте в 10 тысяч метров ему стало гораздо хуже — писателя начало рвать. 

Командир судна подумал, что он выпил, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску. 

Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лег в проходе.

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