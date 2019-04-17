В поселке Нагаево под Уфой внезапно высох пруд площадью 6 гектаров

Жители поселка Нагаево под Уфой бьют тревогу: всего за несколько недель здесь высох огромный пруд площадью шесть гектаров.



Как сообщают региональные СМИ, водоем создали искусственно почти два десятилетия назад. Долгие годы местные жители купались и ловили в пруду рыбу. Но в январе этого года здесь прорвало дамбу, и с приходом весны вся вода ушла, сообщает сайт Newsbash.ru.

Жители поселка раздосадованы, что целая экосистема оказалась разрушена: погибли рыбы, выдры и чайки покинули гиблое место. При этом объект не состоял в реестре гидротехнических сооружений и был практически невидимым для органов надзора. Люди боятся, что владельцы частного водоема намеренно его осушили, чтобы освободить место под застройку жилыми домами. Однако представители владельцев водного объекта заверяют, что пруд будет восстановлен. В ближайшее время они пообещали углубить дно, возвести новую дамбу и запустить рыбу.