В поселке Нагаево под Уфой внезапно высох пруд площадью 6 гектаров
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Жители поселка Нагаево под Уфой бьют тревогу: всего за несколько недель здесь высох огромный пруд площадью шесть гектаров.
Как сообщают региональные СМИ, водоем создали искусственно почти два десятилетия назад. Долгие годы местные жители купались и ловили в пруду рыбу. Но в январе этого года здесь прорвало дамбу, и с приходом весны вся вода ушла, сообщает сайт Newsbash.ru.
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