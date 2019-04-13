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В поселке Нагаево неизвестные разрушили дамбу пруда, погибла рыба

Добавлено: 13.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В поселке Нагаево неизвестные разрушили дамбу пруда, погибла рыба

Информацию о самой настоящей диверсии сообщили утром в субботу, 13 апреля. В поселке Нагаево Октябрьского района Уфы неустановленные лица разворотили дамбу на пруду, который находится в конце улицы Есенинской, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Разрушили дамбу, вся вода ушла, рыбу на дне видно. Большой пруд был, 5 или 6 гектаров, — рассказал источник.
Системе прудов в Нагаево не один десяток лет, ее создали еще до революции, чтобы решить проблемы с водоснабжением — грунтовые воды здесь находятся глубоко, даже колодец невозможно выкопать. В советские времена система была государственной, а в послеперестроечное время пруды передали в частные руки.
— Спустить воду могли из-за конфликта администрации и арендатора пруда, — предположил собеседник UFA1.RU.
На место выехали сотрудники МЧС, информация проверяется.

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