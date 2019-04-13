В поселке Нагаево неизвестные разрушили дамбу пруда, погибла рыба
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Информацию о самой настоящей диверсии сообщили утром в субботу, 13 апреля. В поселке Нагаево Октябрьского района Уфы неустановленные лица разворотили дамбу на пруду, который находится в конце улицы Есенинской, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Разрушили дамбу, вся вода ушла, рыбу на дне видно. Большой пруд был, 5 или 6 гектаров, — рассказал источник.Системе прудов в Нагаево не один десяток лет, ее создали еще до революции, чтобы решить проблемы с водоснабжением — грунтовые воды здесь находятся глубоко, даже колодец невозможно выкопать. В советские времена система была государственной, а в послеперестроечное время пруды передали в частные руки.
— Спустить воду могли из-за конфликта администрации и арендатора пруда, — предположил собеседник UFA1.RU.На место выехали сотрудники МЧС, информация проверяется.
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