Специалисты назвали причины массовой гибели рыбы в Кармаскалинском районе Башкирии
Кармаскалинский район | 27 июл 2020 | 14:21
В деревне Урал Кармаскалинского района местные жители взволнованы состоянием пруда. Они обнаружили, что рыба в водоеме погибла, и обратились к специалистам. Через неделю, после обращения жителей, в район прибыли сотрудники Управления государственного аналитического контроля Башкирии и Приуфимского территориального управления Минэкологии.
Первоначально в случившемся обвинили мясокомбинат. Но позже было установлено, что предприятие сейчас не функционирует. Также не было выявлено нарушений на заводе "Уралхим". Пробы воды, которые были взяты на участке сброса, загрязнение не подтвердили. Но река возле деревни Урал в плохом состоянии. На пруду обнаружено много мертвой рыбы как на поверхности воды, так и на береговой линии. Позже удалось узнать, что 23 июля 2020 года администрация Карламанского сельсовета уменьшила уровень воды в данном пруде на пол метра для того, чтобы пришла свежая вода. После этого пруд покрылся водорослями и тиной, цвет воды стал серым.
В администрации района сообщили, что мертвая рыба захоронена в отведенном специально для этого месте.
Читать дальше...