В Башкирии росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на свою супругу

Накануне около 21 часа в г. Янауле (Республика Башкортостан) на пункт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого частного дома на улице Мажита Гафури. На место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как было установлено, подвыпивший муж, вернувшись домой, стал скандалить с супругой. А потом и вовсе избил её и стал душить, угрожая расправой.К счастью, дом оборудован тревожной сигнализацией вызова наряда Росгвардии, женщина сумела нажать тревожную кнопку. Осознав, что скоро на место прибудет экипаж группы задержания, мужчина бросился бежать.Прибывшие на место росгвардейцы отвезли потерпевшую в ближайшее медицинское учреждение, где ей была оказала квалифицированная медицинская помощь. Госпитализация потерпевшей не понадобилась.В свой дом женщина вернулась в сопровождении бойцов вневедомственной охраны Росгвардии. Супруг к тому времени вернулся и попытался спрятаться от правоохранителей, закрывшись изнутри. Но избежать встречи ему так и не удалось – хозяйка квартиры открыла дверь своим ключом. Росгвардейцы задержали 29-летнего местного жителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.В отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. К слову, мужчина за совершение аналогичных действий уже был неоднократно судим.