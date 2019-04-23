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В Башкирии росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на свою супругу

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на свою супругу

Накануне около 21 часа в г. Янауле (Республика Башкортостан) на пункт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого частного дома на улице Мажита Гафури. На место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как было установлено, подвыпивший муж, вернувшись домой, стал скандалить с супругой. А потом и вовсе избил её и стал душить, угрожая расправой.

К счастью, дом оборудован тревожной сигнализацией вызова наряда Росгвардии, женщина сумела нажать тревожную кнопку. Осознав, что скоро на место прибудет экипаж группы задержания, мужчина бросился бежать.

Прибывшие на место росгвардейцы отвезли потерпевшую в ближайшее медицинское учреждение, где ей была оказала квалифицированная медицинская помощь. Госпитализация потерпевшей не понадобилась.

В свой дом женщина вернулась в сопровождении бойцов вневедомственной охраны Росгвардии. Супруг к тому времени вернулся и попытался спрятаться от правоохранителей, закрывшись изнутри. Но избежать встречи ему так и не удалось – хозяйка квартиры открыла дверь своим ключом. Росгвардейцы задержали 29-летнего местного жителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

В отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. К слову, мужчина за совершение аналогичных действий уже был неоднократно судим.

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