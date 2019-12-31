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Из детсада в Уфе эвакуировали 60 человек

Добавлено: 31.12.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Из детсада в Уфе эвакуировали 60 человек

Около 10 часов утра в Уфе на пункт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого детского сада на улице Ферина. На место был направлен экипаж группы задержания вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии.


Тревожную кнопку нажали сотрудники дошкольного учреждения после того, как обнаружили в помещении оставленную без присмотра спортивную сумку. Прибывшие росгвардейцы незамедлительно эвакуировали из здания более 60 человек, большинство из которых – дети.

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На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Специалисты, обследовав подозрительный предмет, установили, что сумка была пуста и опасности не представляла.
 
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Источник: gorobzor.ru
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