В уфимском аэропорту пьяного дебошира сняли с авиарейса Уфа-Анталья

В столице Башкирии накануне, 24 апреля, сняли с авиарейса Уфа-Анталья пьяного мужчину, который устроил на борту самолета дебош, сообщает «Интерфакс», сообщает сайт Newsbash.ru.



«Он кричал, что летит отдыхать и поэтому может делать все что хочет. Что у него родственники работают в полиции и силовых структурах и ему ничего за то не будет. Требовал у членов экипажа еще пива, чтобы ему тут же принесли. На предупреждения командира воздушного судна молодой человек отреагировал агрессией и предложил разобраться по-мужски. Пилоты спорить с ним не стали, а просто остановили взлет и вызвали полицию», – приводит слова очевидца «Сошиал медиа ньюс».

Уточняется, что командир чартерного рейса принял решение остановить из-за разбушевавшегося пассажира взлет самолета. Молодой человек в неадекватном состоянии угрожал стюардессе и пытался устроить драку и другими пассажирами, уточняет информационное агентство.По словам пассажиров рейса, угомонился мужчина только с приходом полиции. Молодой человек просил его не трогать и уговаривал разрешить остаться на рейсе. Однако дебошира все равно сняли с самолета.