В Ишимбайском районе шквалистый ветер сорвал крышу сельской больницы

Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о том, что произошло частичное повреждение кровли здания Петровской сельской участковой больницы в селе Петровском Ишимбайского района, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным ведомства, в результате порывов ветра до 18 м/с произошло частичное повреждение кровли на площади 90 кв.м. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия прибыл глава Ишимбайской ЦРБ, глава сельсовета. Временно поврежденный участок кровли рабочие накрыли полиэтиленом. Аварийно-восстановительные работы запланированы на понедельник. Работы проведут сотрудники Петровской сельской участковой больницы МУЗ Ишимбайской ЦРБ, сообщили в МЧС. Напомним, сегодня и завтра в Башкирии действует штормовое предупреждение. В ряде районов выпал снег.