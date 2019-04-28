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В Ишимбайском районе шквалистый ветер сорвал крышу сельской больницы

Добавлено: 28.04.19
Просмотров: 31
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе шквалистый ветер сорвал крышу сельской больницы

Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о том, что произошло частичное повреждение кровли здания Петровской сельской участковой больницы в селе Петровском Ишимбайского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным ведомства, в результате порывов ветра до 18 м/с произошло частичное повреждение кровли на площади 90 кв.м. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия прибыл глава  Ишимбайской ЦРБ, глава сельсовета. Временно поврежденный участок кровли рабочие накрыли полиэтиленом. Аварийно-восстановительные работы запланированы на понедельник. Работы проведут сотрудники Петровской сельской участковой больницы МУЗ Ишимбайской ЦРБ, сообщили в МЧС.
Напомним, сегодня и завтра в Башкирии действует штормовое предупреждение. В ряде районов выпал снег.

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