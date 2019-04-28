В Ишимбайском районе шквалистый ветер сорвал крышу сельской больницы
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Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о том, что произошло частичное повреждение кровли здания Петровской сельской участковой больницы в селе Петровском Ишимбайского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, сегодня и завтра в Башкирии действует штормовое предупреждение. В ряде районов выпал снег.
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