Ураганный ветер бушевал в Миякинском районе сорвав кровлю с потроек

В результате порывов ветра до 21 м/с при грозе в Миякинском районе республики произошел частичный срыв кровли МОБУ СОШ с. Качеганово на площади 11 м2



Частичному срыву кровли подверглись ООШ с. Ерлыково на площади 6 м2., магазин в н.п. Родниковка на площади 80 м2., срыв кровли с частного строящегося гаража в н.п. Киргиз Мияки, срыв кровли с частного сарая, частного дома и частного не жилого дома в н.п. Сатаево, повреждение кровли частного дома и срыв кровли с частного строящегося гаража в н.п. Никольск. В результате порывов ветра погибших и пострадавших нет. Заседание КЧС и ОПБ района и аварийно-восстановительные работы запланированы на 25.06.2019.Также в Миякинском районе в результате удара молнии во дворе жилого дома в с. Анясево погибла женщина 1967 г.р.