Ураганный ветер бушевал в Миякинском районе сорвав кровлю с потроек
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В результате порывов ветра до 21 м/с при грозе в Миякинском районе республики произошел частичный срыв кровли МОБУ СОШ с. Качеганово на площади 11 м2
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Также в Миякинском районе в результате удара молнии во дворе жилого дома в с. Анясево погибла женщина 1967 г.р.
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