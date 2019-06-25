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В Миякинском районе от удара молнии погибла женщина

Добавлено: 25.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Миякинский район
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В Миякинском районе от удара молнии погибла женщина

В региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что женщина из Башкирии погибла накануне в результате удара молнии, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сообщается, что это произошло во дворе жилого дома в селе Анясево в Миякинском районе. От удара погибла 52-летняя женщина.

В комитете в связи со случившимся напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности и избегать во время грозы открытых пространств и воды.

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