В Миякинском районе от удара молнии погибла женщина
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В региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что женщина из Башкирии погибла накануне в результате удара молнии, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В комитете в связи со случившимся напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности и избегать во время грозы открытых пространств и воды.
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