В Миякинском районе от удара молнии погибла женщина

В региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что женщина из Башкирии погибла накануне в результате удара молнии, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сообщается, что это произошло во дворе жилого дома в селе Анясево в Миякинском районе . От удара погибла 52-летняя женщина.В комитете в связи со случившимся напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности и избегать во время грозы открытых пространств и воды.