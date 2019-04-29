В Иглинском районе мотоциклист не справившись с управлением получил тяжелые травмы

Накануне вечером 49-летний местный житель Иглинского района сильно пострадал в результате аварии на мотоцикле, сообщили в ГИБДД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным дорожной полиции, ДТП произошло в селе Урман, мужчина двигался за рулем мотоцикла «Днепр» с боковым прицепом. Во время движения съехал в кювет.Уточняется, что водитель был госпитализирован с серьезными травмами. В настоящий момент начато расследование.