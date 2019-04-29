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В Иглинском районе мотоциклист не справившись с управлением получил тяжелые травмы

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе мотоциклист не справившись с управлением получил тяжелые травмы

Накануне вечером 49-летний местный житель Иглинского района сильно пострадал в результате аварии на мотоцикле, сообщили в ГИБДД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным дорожной полиции, ДТП произошло в селе Урман, мужчина двигался за рулем мотоцикла «Днепр» с боковым прицепом. Во время движения съехал в кювет.

Уточняется, что водитель был госпитализирован с серьезными травмами. В настоящий момент начато расследование.

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