В Иглинском районе мотоциклист не справившись с управлением получил тяжелые травмы
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Накануне вечером 49-летний местный житель Иглинского района сильно пострадал в результате аварии на мотоцикле, сообщили в ГИБДД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Уточняется, что водитель был госпитализирован с серьезными травмами. В настоящий момент начато расследование.
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