Школьника из Стерлитамака, напавшего с ножом на одноклассников, отправят на принудительное лечение
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Старшекласснику из Стерлитамака, который в прошлом году поджег школу и напал с ножом на одноклассников, определили наказание. Суд признал, что доказательств, какие собрали следователи, достаточно для отправки мальчика на принудительное лечение, сообщает сайт Newsbash.ru.
После этого юноша разлил по кабинету горючую жидкость и поджег ее. В панике одна из девочек выпрыгнула из окна. Класс находился на втором этаже, она сломала ногу. Тем временем мальчик попытался покончить с собой, но медики успели вовремя и спасли его.
Позже мать школьника рассказала, что класс, где учился ее сын, был коррекционным, а над ее ребенком там издевались.
— Мы просили персонал учреждения побеседовать с ребятами, убедить их быть мягче. Нам обещали, но ситуация в классе не менялась. Родителей обидчиков даже не вызывали в школу, — говорила женщина.Мать нашла у сына дневник, где он вел список обидчиков, и записывал способы, как это сделать. Она показала блокнот директору, но тот лишь послал парня к психологу.
— После всех проведенных расследований эксперты установили, что во время подготовки нападения и его совершения у школьника развилось временное психическое отклонение. Из-за него он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.С учетом всех известных факторов суд назначил подростку принудительное лечение в психиатрической больнице сроком на один год. В силу приговор еще не вступил.
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