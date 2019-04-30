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Школьника из Стерлитамака, напавшего с ножом на одноклассников, отправят на принудительное лечение

Добавлено: 30.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Школьника из Стерлитамака, напавшего с ножом на одноклассников, отправят на принудительное лечение

Старшекласснику из Стерлитамака, который в прошлом году поджег школу и напал с ножом на одноклассников, определили наказание. Суд признал, что доказательств, какие собрали следователи, достаточно для отправки мальчика на принудительное лечение, сообщает сайт Newsbash.ru

В Стерлитамаке школьник из Башкирии напал с ножом на учителя и поджег класс

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В Стерлитамаке школьник из Башкирии напал с ножом на учителя и поджег класс
Все случилось 18 апреля 2018 года.  Тогда еще 17-летний, ученик местной школы в Стерлитамаке забежал в класс и напал с ножом на одноклассницу. Учительница отвлекла внимание подростка на себя, и остальные ученики смогли убежать в лаборантскую. Школьник ранил педагога, но она тоже смогла убежать.

После этого юноша разлил по кабинету горючую жидкость и поджег ее. В панике одна из девочек выпрыгнула из окна. Класс находился на втором этаже, она сломала ногу. Тем временем мальчик попытался покончить с собой, но медики успели вовремя и спасли его. 

Позже мать школьника рассказала, что класс, где учился ее сын, был коррекционным, а над ее ребенком там издевались.
— Мы просили персонал учреждения побеседовать с ребятами, убедить их быть мягче. Нам обещали, но ситуация в классе не менялась. Родителей обидчиков даже не вызывали в школу, — говорила женщина.
Мать нашла у сына дневник, где он вел список обидчиков, и записывал способы, как это сделать. Она показала блокнот директору, но тот лишь послал парня к психологу. 
— После всех проведенных расследований эксперты установили, что во время подготовки нападения и его совершения у школьника развилось временное психическое отклонение. Из-за него он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.
С учетом всех известных факторов суд назначил подростку принудительное лечение в психиатрической больнице  сроком на один год. В силу приговор еще не вступил.

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