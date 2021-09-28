В Башкирии устроивший резню в школе подросток выписался из психбольницы

13:25, 28 сен 2021

В Минздраве Башкирии сообщили о выписке из психбольницы подростка, совершившего вооруженное нападение на школу, при котором пострадали две девочки и учительница. Информация об этом появилась на сайте издания Уфа1.







Сообщается, что стерлитамакскому колумбайнеру назначено домашнее лечение. Однако стало известно, что семья не останется в городе – парня обещали отправить на север к отцу и «держать в ежовых рукавицах».



Напомним, нападение произошло в апреле 2018 года. 17-летний мальчик зашел на урок информатики с ножом и напал на свою одноклассницу. Школьницу попыталась защитить учительница и так же получила несколько ранений. Ученики смогли спрятаться от нападавшего в лаборантской, а он разлил в классе горючую жидкость и совершил поджог. После этого попытался покончить с собой. Одна из учениц, испугавшись пожара, выпрыгнула из окна второго этажа. У девочки диагностировали травму позвоночника. Однако всех пострадавших, в том числе и злоумышленника, удалось спасти.

Позднее юноша был направлен на принудительное лечение. Причиной его помешательства и нападения названа травля в школе.





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