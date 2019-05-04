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В Калтасах на подростка упала бетонная конструкция

Добавлено: 04.05.19
Просмотров: 84
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Калтасинский район
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В Калтасах на подростка упала бетонная конструкция

В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Калтасы сильно пострадал ребенок, сообщает сайт Newsbash.ru.

Предварительно сообщается, что подросток играл вместе с друзьями в заброшенном здании, когда на него упала бетонная конструкция.

Известно, что мальчик серьезно повредил спину и голову. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении. Более точных данных о его состоянии нет.

Авария в Калтасинском районе: машина опрокинулась в кювет, пострадали три пассажира 

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