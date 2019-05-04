В Калтасах на подростка упала бетонная конструкция

В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Калтасы сильно пострадал ребенок, сообщает сайт Newsbash.ru.



Предварительно сообщается, что подросток играл вместе с друзьями в заброшенном здании, когда на него упала бетонная конструкция.



Известно, что мальчик серьезно повредил спину и голову. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении. Более точных данных о его состоянии нет.



Авария в Калтасинском районе: машина опрокинулась в кювет, пострадали три пассажира

