В Уфе рабочего убило кусками лопнувшей трубы
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Несчастный случай произошел накануне на одном из уфимских заводов на территории промзоны в северной части города, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«По данному факту проводится доследственная проверка, проведен осмотра места происшествия, назначена суд мед экспертиза, проверяется работа организации по соблюдению требований безопасности на рабочем месте», — сообщили в пресс-службе СКР по РБ.
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