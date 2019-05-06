В Уфе рабочего убило кусками лопнувшей трубы

Несчастный случай произошел накануне на одном из уфимских заводов на территории промзоны в северной части города, сообщает сайт Newsbash.ru.



«По данному факту проводится доследственная проверка, проведен осмотра места происшествия, назначена суд мед экспертиза, проверяется работа организации по соблюдению требований безопасности на рабочем месте», — сообщили в пресс-службе СКР по РБ.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 27-летнего рабочего подрядной организации убило частями лопнувшей металлической трубы. Ее части попали мужчине в голову. В результате травм он скончался на месте.