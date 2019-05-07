Авария в Салавате: столкнулись Chevrolet Aveo и ВАЗ-2107, двое погибших

7 мая 2019 года, около 11 часов в Башкирии столкнулись две легковушки, два человека погибли, один госпитализирован. Авария произошла на подъезде к городу Салавату, сообщает сайт Newsbash.ru.



— В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте, его супруга скончалась в больнице, — сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Chevrolet Aveo под управлением 44-летнего местного жителя и ВАЗ-2107, за рулём которого находился 69-летний житель Ишимбая, врезались лоб в лоб.На месте происшествия работает полиция, обстоятельства произошедшего выясняются.