Авария в Салавате: столкнулись Chevrolet Aveo и ВАЗ-2107, двое погибших
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7 мая 2019 года, около 11 часов в Башкирии столкнулись две легковушки, два человека погибли, один госпитализирован. Авария произошла на подъезде к городу Салавату, сообщает сайт Newsbash.ru.
— В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте, его супруга скончалась в больнице, — сообщили в ГИБДД по Башкирии.На месте происшествия работает полиция, обстоятельства произошедшего выясняются.
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