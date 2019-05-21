В городе Октябрьский водитель автобуса сбил женщину с ребенком
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Как сообщили в УГИБДД МВД пол РБ, на улице Кувыкина 64-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ, сбил 44-летнюю женщину и её 6-летнюю дочь, предположительно, переходивших проезжую часть на зелёный свет светофора, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате аварии пешеходы обратились за медицинской помощью. Сотрудникам полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.
Происшествия: в Октябрьском из горящей девятиэтажки эвакуировали 200 человек
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