В городе Октябрьский водитель автобуса сбил женщину с ребенком

Как сообщили в УГИБДД МВД пол РБ, на улице Кувыкина 64-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ, сбил 44-летнюю женщину и её 6-летнюю дочь, предположительно, переходивших проезжую часть на зелёный свет светофора, сообщает сайт Newsbash.ru.



В результате аварии пешеходы обратились за медицинской помощью. Сотрудникам полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.



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