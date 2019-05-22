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Уфимец несколько дней скрывался в лесу после убийства соседа

Добавлено: 22.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Уфимец несколько дней скрывался в лесу после убийства соседа

Страшная трагедия произошла в Уфе в микрорайоне Молодежный. Мужчина зарезал своего соседа из-за обычной пьяной шалости. После этого убийца еще несколько дней скрывался в лесу, после чего сам решился сдаться полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В тот день ничего не предвещало беды. Виталий К. (имя изменено - прим. редакции) вечером вышел погулять по своему району. Увидев в одном из подъездов знакомых, он остановился с ними покурить. Перекур превратился в небольшую посиделку прямо в подъезде - на импровизированную "поляну" вынесли немного вина. Свидетели произошедшего дальнейшие события вспоминают как во сне.

По словам очевидцев, одна из девушек увидела у Виталия в кармане перцовый баллончик и спросила, работает ли он. 36-летний мужчина засомневался, у баллончика уже давно истек срок годности, но решил проверить, брызнув в сторону. Как оказалось, он был исправен, а вот как раз в той самой стороне справлял нужду его сосед. Вышло, что Виталий попал ему в глаза. Мужчина резко удалился домой, схватил кухонный нож и вернулся на лестничную площадку.

Виталий попытался извиниться, говоря, что он не заметил его, но в ответ его ударили ножом в легкое. Началась паника и крики, все вокруг стали по очереди вызывать скорую, а пострадавшего вынесли на улицу. Мужчина умер за 10 минут до приезда медиков на скамейке истекая кровью.

Никто не успел обратить внимания куда убежал нападавший. Сотрудники полиции начали допрашивать всех, кто проживал в этом районе и знал погибшего.

Спустя несколько дней подозреваемый сам пришел в отдел полиции. Он принес с собой нож, которым и был нанесен смертельный удар. Мужчина объяснил, что сразу после трагедии испугался и убежал в лесной массив. Там он прятался несколько дней, после чего пришел в себя и решил сдаться.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. На время следствия подозреваемый находится под арестом.

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