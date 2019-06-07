В Кугарчинском районе в бане заживо сгорели два человека
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Сегодня утром в Кугарчинском районе пожар привел к настоящей трагедии. В селе Волостновка на Центральной улице загорелась баня – жертвами огня стали мужчина и женщина, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу в 10:54. На место прибыли пожарные, медики и полицейские – к этому времени постройка уже полностью была охвачена пламенем. Локализовать пламя огнеборцы смогли в 11:20, а справиться с открытым горением - в 11:33.
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