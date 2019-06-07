В Кугарчинском районе в бане заживо сгорели два человека

Сегодня утром в Кугарчинском районе пожар привел к настоящей трагедии. В селе Волостновка на Центральной улице загорелась баня – жертвами огня стали мужчина и женщина, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу в 10:54. На место прибыли пожарные, медики и полицейские – к этому времени постройка уже полностью была охвачена пламенем. Локализовать пламя огнеборцы смогли в 11:20, а справиться с открытым горением - в 11:33.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили внутри бани тела двух погибших: мужчины 1965 и женщины 1957 года рождения. после завершения проливки конструкций место трагедии осмотрит специалист. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожности при курении. Причину смерти погибших установят судмедэксперты.