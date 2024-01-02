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Два человека погибли в пожаре в Туймазинском районе Башкирии

Два человека погибли в пожаре в Туймазинском районе Башкирии

Смертельный пожар, унесший жизни двух человек, произошел во вторник, 2 января, в одной из деревень Туймазинского района Республики Башкортостан. Как стало известно из сообщения Министерства по чрезвычайным ситуациям региона, огонь охватил деревянный дом в населенном пункте Ильчимбетово.

Приехав на место происшествия огнеборцы обнаружили, что строение было сильно задымлено. После того, как пламя было потушено, под обломками пожарные нашли тела двоих погибших – мужчины и женщины 1964 года рождения, состоявших в браке.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии на место направлена следственно-оперативная группа. Также в расследовании участвуют специалист пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

В Башкирии пожилой пенсионер погиб во время пожара в доме

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия пожар
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