В Белорецком районе женщина с ребенком едва не упали с подъемника

По словам очевидцев, инцидент произошел на горнолыжном курорте «Абзаково» в Белорецком районе. Свидетели случившегося сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



Голос за кадром сообщает, что женщина повисла на кресле подъемника, спасая своего сына от падения. Первым с сиденья едва не выпал ребенок, мать успела его подхватить и отбросить на сетку, после чего сама повисла на достаточно большой высоте. На помощь подоспели очевидцы. Они натянули внизу одеяло, куда женщина благополучно приземлилась. Судя по всему, все закончилось хорошо и никто не пострадал.