В Белорецком районе женщина с ребенком едва не упали с подъемника
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По словам очевидцев, инцидент произошел на горнолыжном курорте «Абзаково» в Белорецком районе. Свидетели случившегося сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
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