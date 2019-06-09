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В Белорецком районе женщина с ребенком едва не упали с подъемника

Добавлено: 09.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе женщина с ребенком едва не упали с подъемника

По словам очевидцев, инцидент произошел на горнолыжном курорте «Абзаково» в Белорецком районе. Свидетели случившегося сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Голос за кадром сообщает, что женщина повисла на кресле подъемника, спасая своего сына от падения. Первым с сиденья едва не выпал ребенок, мать успела его подхватить и отбросить на сетку, после чего сама повисла на достаточно большой высоте. На помощь подоспели очевидцы. Они натянули внизу одеяло, куда женщина благополучно приземлилась. Судя по всему, все закончилось хорошо и никто не пострадал.

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