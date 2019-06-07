В Кугарчинском районе мужчина запутался в тросе на высоте 30 метров
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня, 7 июня, специалистов МЧС вызвали в деревню Кузьминовка Кугарчинского района. Там на территории заброшенной пилорамы на тросе, соединяющем конструкции, на высоте 30 метров над землей висел мужчина. Мужчина вцепился в металл руками и ногами, и держался из последних сил, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Спасатели с помощью подъемника сняли мужчину с высоты. Внизу страховали наши сотрудники и обычные граждане — натянули специальное полотно, — рассказали в МЧС подробности спасения.
Читайте также:В Кугарчинском районе в бане заживо сгорели два человека
Подробности инцидента устанавливаются.
Читайте также
Происшествия
В Калтасинском районе погиб рабочий упав с крыши
Происшествия
В Куюргазинском районе слесарь упал с высоты, когда вешал шторы на ворота
Происшествия
В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину
Происшествия
В Уфе мужчина упал с крыши двухэтажного дома
Происшествия
В Уфе спасатели вытащили из озера мужчину в бессознательном состоянии
Происшествия
В Нефтекамске на заводе НЕФАЗ погиб рабочий: на него упал сорвавшийся с крана груз
Общество
В Нефтекамске во время урагана из окна многоэтажки выпал мужчина
Общество / Происшествия
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги