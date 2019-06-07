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В Кугарчинском районе мужчина запутался в тросе на высоте 30 метров

Добавлено: 07.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском районе мужчина запутался в тросе на высоте 30 метров

Сегодня, 7 июня, специалистов МЧС вызвали в деревню Кузьминовка Кугарчинского района. Там на территории заброшенной пилорамы на тросе, соединяющем конструкции, на высоте 30 метров над землей висел мужчина. Мужчина вцепился в металл руками и ногами, и держался из последних сил, сообщает сайт Newsbash.ru

— Спасатели с помощью подъемника сняли мужчину с высоты. Внизу страховали наши сотрудники и обычные граждане — натянули специальное полотно, — рассказали в МЧС подробности спасения.
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Мужчину доставили на землю невредимым, от пребывания на высоте он не пострадал. Его передали в руки медиков, на всякий случай они осмотрят верхолаза.

Подробности инцидента устанавливаются. 

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